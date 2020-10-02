РИАМО - 2 окт. Москвичи могут проехать по знаковым местам российской авиации и спорта, велолюбителям предлагают прокатиться по Ходынке, к стадиону «Динамо», дворцу «Мегаспорт» и другим достопримечательностям столицы, говорится в сообщении пресс-службы городской программы «Мой район».

Проект запустили портал «Узнай Москву» и программы «ЛитРес: Чтец» и «Мой район».

«Пользователи узнают, что вдохновило самого известного советского архитектора Дмитрия Чечулина на проектирование наземного павильона станции «Динамо», исторические факты о легендарных спортсменах и авиаконструкторах, предпосылки появления «квартала ЦСКА» и многое другое», — сказал куратор IT-проектов в сфере культуры и бизнеса в департаменте информационных технологий Москвы Сергей Шакрыл.

В мобильном приложении можно послушать аудиогид по этим знаковым местам.

Начать маршрут москвичам предлагают от станции «Динамо». Далее нужно двигаться вдоль Ленинградского проспекта мимо спортивно-развлекательного комплекса «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо». По маршруту будет встречаться много мест, связанных со спортивным клубом ЦСКА.

Также маршрут поездки пролегает через район Песчаных улиц, фонтан «Георгиу-Деж» и парк «Ходынское поле».

Всего на портале «Узнай Москву» представлены 135 интерактивных маршрута.