РИАМО - 2 окт. Московское областное управление ФАС России приняло решение о включении ООО «ПромСтройЦентр ТИТАН» в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения фирмой контакта, заключенного с санаторием «Руза», говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на выполнение работ по капитальному ремонту основного ограждения территории», — отмечается в материале.

В связи с нарушением условия контракта, санаторий расторг его в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии УФАС по Подмосковью компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Ведомство выслушало доводы сторон, изучило представленные доказательства и пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «ПромСтройЦентр ТИТАН» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.