РИАМО - 2 окт. Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Москве становится все серьезнее, количество пациентов растет, поэтому все жители обязаны соблюдать меры предосторожности, сообщил главный врач городской клинической больницы №40 в столичной Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, врачи ожидали роста заболеваемости осенью, так как именно в сентябре и октябре всегда наблюдается сезонный рост вирусных инфекционных заболеваний.

«Covid-19 — тоже вирусная инфекция, это по-прежнему очень серьезная угроза. <...> Если летом среди заболевших было мало людей старше 65 лет — меньше 15 %, — то сейчас их уже 20-25%», — написал Проценко на своей странице в Facebook.

Врач выразил недоумение по поводу того, что кто-то до сих пор отказывается верить в опасность коронавируса.

Он добавил, что в отделениях интенсивной терапии и находящихся на аппаратах ИВЛ Covid-пациентов сейчас уже более 80%.

По его словам, тяжелую форму заболевания в текущий момент переносят более 1,5 тысячи человек. Чтобы не попасть в их число, врачи настаивают на использовании масок, правильном мытье рук с мылом и соблюдении социальной дистанции. Кроме того, стоит отказаться от посещения общественных мест и поездок на транспорте.

«Самое важное — сделайте прививку от гриппа. Этим вы серьезно защитите свое здоровье», — добавил Проценко.

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Текстовая трансляция

2 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 9 412 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 244 больных. В Москве - 2 704.

- Проценко: Эпидемиологическая ситуация с Covid‑19 в Москве усугубилась.

Covid-19 — тоже вирусная инфекция, это по-прежнему очень серьезная угроза. <...> Если летом среди заболевших было мало людей старше 65 лет — меньше 15 %, — то сейчас их уже 20-25%.

- Власти Москвы посоветовали компаниям перевести на удаленку до половины сотрудников. Данные рекомендации касаются именно сотрудников офисов.

- В столице за сутки скончались 28 пациентов с подтвержденными Covid-19 и пневмонией, за весь период пандемии в городе умерли 5252 человека.