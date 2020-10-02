РИАМО - 2 окт. За шесть дней работы компенсационные маршруты, курсирующие по маршруту закрытого участка Арбатско-Покровской линии метро столицы, перевезли один миллион пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Это значит, что на одном маршруте проехали: все население Воронежа, шесть Сызраней, четыре Венеции», — отмечается в материале.

До 5 октября закрыт участок «синей» ветки метро от станции «Молодежная» до станции «Парк Победы» из-за строительных работ.

Ранее москвичей предупредили о загруженности станции «Парк Победы» Арбатско-Покровской и Солнцевской линий. Пассажиропоток там вырос в 3,5 раза.