РИАМО - 2 окт. Выручка сферы торговли в России уже упала на 20% из-за введенного режима удаленки, если на дистанционный режим работы уйдут все офисные сотрудники, то часть бизнеса может не выжить, пишет в пятницу газета «Известия».

«Выручка торговли и сферы услуг из-за перевода граждан на удаленную работу за неделю уже рухнула на 20%. В дальнейшем доходы компаний могут уменьшиться еще на 30%», — отмечается в публикации.

Ритейлеры пострадали в первую очередь в центральных и деловых частях ряда крупных российских городов. Также спад торговли произошел у транспортных узлов.

«В московских ТЦ трафик пока остается на уровне 80–85% в сравнении с прошлогодними показателями и, вероятно, таким и останется, если ограничительные меры не ужесточат», —​ говорится в материале.

По мнению экспертов, если кафе, рестораны и магазины снова начнут закрывать, большая часть из них обанкротится. В целом бизнес может потерять около 50% доходов от тех, что были летом.​

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

2 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 9 412 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 244 больных. В Москве - 2 704.

- Проценко: Эпидемиологическая ситуация с Covid‑19 в Москве усугубилась.

Covid-19 — тоже вирусная инфекция, это по-прежнему очень серьезная угроза. <...> Если летом среди заболевших было мало людей старше 65 лет — меньше 15 %, — то сейчас их уже 20-25%.

- Власти Москвы посоветовали компаниям перевести на удаленку до половины сотрудников. Данные рекомендации касаются именно сотрудников офисов.

- В столице за сутки скончались 28 пациентов с подтвержденными Covid-19 и пневмонией, за весь период пандемии в городе умерли 5252 человека.