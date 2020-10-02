РИАМО - 2 окт. За прошедшие сутки в столице после коронавирусной инфекции вылечились 1157 пациентов, за весь период пандемии выздоровели и выписались более 251 тысячи человек, сообщает оперативный штаб Москвы.

«Всего из столичных больниц выписан 251 018 человек», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для подтверждения отсутствия коронавирусной инфекции у пациента врачи проводят специальные исследования.

Из-за роста случаев Covid-19 в мегаполисе людям с хроническими заболеваниями, гражданам старше 65 лет и беременным женщинам рекомендовано соблюдать домашний режим. Кроме того, всем горожанам необходимо соблюдать меры профилактики коронавируса. Ранее оперштаб посоветовал сократить число контактов.

С 5 октября на удаленную работу компании должны перевести не менее 30% сотрудников.

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столичным компаниям постепенно рекомендуется перевести на дистанционную работу до 50% офисных работников.

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2 ОКТЯБРЯ

- В столице за сутки скончались 28 пациентов с подтвержденными Covid-19 и пневмонией, за весь период пандемии в городе умерли 5252 человека.