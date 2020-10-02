РИАМО - 2 окт. Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Тэмбр-банка, сообщает Газета.ru.

«Банк России приказом от 2 октября 2020 года <…> отозвал лицензию на осуществление банковских операций у <…> АО «Тэмбр-банк», — говорится в сообщении.

В ЦБ пояснили, что банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. Также были выявлены нарушения нормативных актов Центробанка.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов он располагается на 186-м месте в банковской системе России.​