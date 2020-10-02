РИАМО - 2 окт. В рамках онлайн-мероприятия «Интерн пикник» 18 октября главы крупных столичных проектов расскажут о том, какие специалисты им нужны и как стать частью команды, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Мероприятие рассчитано на студентов и выпускников вузов, которые хотят начать карьеру в столичном правительстве.

«Участники смогут проявить себя в викторине и онлайн-играх. Лучшие пройдут в финал конкурса и смогут принять участие в оплачиваемой стажировке в правительстве Москвы, пропустив этапы оценки анкет, тестирования и видеоинтервью», — поясняется в сообщении.

Стажировка поможет начать карьеру в столичных органах власти, развивать город, а также делать Москву лучше для ее жителей и гостей.

На мероприятии участники смогут пообщаться с бывшими стажерами и понять в какой области лучше развиваться, а также определить сильные профессиональные и личностные стороны. На «Интерн пикнике» также будут работать карьерные консультанты.

Ранее около 400 участников программы уже стали сотрудниками московского правительства.