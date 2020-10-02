РИАМО - 2 окт. В столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и подмосковном Жуковском утром в пятницу задержали и отменили 43 прилета и вылета, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали семь рейсов и 10 отменили. В Шереметьеве задержаны четыре рейса, отменили пять. В аэропорту Домодедово задержано шесть рейсов, еще десять отменено.

Согласно данным онлайн-табло прилетов и вылетов подмосковного аэропорта Жуковский, там задержан один рейс.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.