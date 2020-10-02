РИАМО - 2 окт. В подмосковном Егорьевске полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в сбыте наркотиков, их заключили под стражу, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Задержаны уроженцы ближнего зарубежья в возрасте 31 и 45 лет.

«В салоне автомобиля одного из злоумышленников под обшивкой двери обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что изъятый порошок является наркотическим средством героином общей массой свыше 450 граммов», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Мужчины пояснили, что купили наркотик на территории Солнечногорска для дальнейшего сбыта мелкими партиями в Егорьевске.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемые арестованы.