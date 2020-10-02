РИАМО - 2 окт. В рамках Всемирной недели космоса с 3 по 10 октября на странице ВДНХ в социальных сетях пройдут бесплатные тематические лекции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Мероприятия приурочены к годовщине запуска первого искусственного спутника Земли. Они будут транслироваться в прямом эфире страницах выставки в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

«Горожан ждут бесплатные тематические лекции, повествующие о покорении космоса, и новая экскурсия по экспозиции центра «Космонавтика и авиация»», — говорится в сообщении.

Уже 3 октября в 18:00 пройдет лекция об основных достижениях человечества в освоении космического пространства, которую проведет председатель молодежного совета Русского космического общества, популяризатор космонавтики Денис Прудник.

4 октября, в 12:00 в блоге #КосмосИзДома на сайте центра «Космонавтика и авиация» опубликуют специальный материал экскурсоводов про первый искусственный спутник Земли. Еще одну познавательную лекцию под названием «Битва двух титанов. История покорения космоса СССР и США» покажут 8 октября в 19:00. Трансляция пройдет на странице ВДНХ в «Одноклассниках».

А 9 октября в 13:00 можно будет прогуляться по залам центра «Космонавтика и авиация» и рассмотреть в компании гида самые интересные экспонаты в рамках экскурсии «От старта до посадки».

10 октября в 17:00 пройдет лекция о возможных способах общения с внеземными цивилизациями, которую проведет экскурсовод центра «Космонавтика и авиация» Александр Яровитчук.

Кроме того, для юных пользователей социальной сети Instagram пройдет творческий конкурс под названием «Мой первый спутник». Присоединиться к нему можно будет в течение всей праздничной недели.

Также на странице ВДНХ в «Одноклассниках» доступен аудиогид «Легенды космоса».