РИАМО - 2 окт. Предприниматели арендовали 468 помещений в столице по льготной ставке за девять месяцев текущего года, общая площадь объектов составила 52,1 тысячи «квадратов», сообщается на официальном сайте мэра города.

Аукционы с льготными начальными ставками аренды были введены в 2017 году для поддержки малого и среднего бизнеса.

«За это время предприниматели арендовали 1496 помещений общей площадью более 184 тысяч квадратных метров. Треть от общего числа этих помещений была арендована в этом году — 468 помещения общей площадью 52,1 тысячи квадратных метров», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что аренда городской недвижимости на льготных условиях пользуется популярностью у предпринимателей.

Самое большое число объектов было сдано в аренду на юге Москвы — 85 помещений. Вторую и третью позицию занимают восток и юго-запад — 65 и 41 помещений. Самый маленький объект, сданный в аренду, находится в районе Соколиная гора — 1,8 квадратных метра, а самый большой — в Войковском районе, его площадь составляет 418 квадратных метров.

По словам министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, площадь одного лота по итогам торгов в 2020 году составила около 110 квадратных метров, а средняя стоимости аренды для подвальных помещений и объектов, расположенных в надземной части зданий, составила 4,8 тысячи и 12 тысяч рублей за квадратный метр соответственно.

С начала 2020 года в аукционах для субъектов малого и среднего предпринимательства приняли участие 3297 инвесторов. Средняя конкуренция составила семь участников на лот.