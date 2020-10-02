РИАМО - 2 окт. Пользователям сервиса «Мои платежи» на портале mos.ru стало доступно создание шаблонов для авансовых платежей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В шаблонах будут предварительно заполнены реквизиты и сумма необходимого платежа.

«После настройки шаблонов пользователям больше не понадобится повторно вводить реквизиты счетов при последующих платежах. Теперь достаточно выбрать нужный шаблон в соответствующем блоке и воспользоваться им для оплаты», — сказал директор департамента сопровождения платежных систем в департаменте информационных технологий города Владимир Новиков.

Он добавил, что данная услуга заметно сэкономит время пользователям сервиса.

Создать шаблоны в сервисе «Мои платежи» можно тремя способами.

После совершения авансового платежа в сервисе на странице результатов оплаты отобразится кнопка «Создать шаблон». Кликнув на нее, пользователь увидит форму для заполнения параметров.

Кроме того, можно поставить галочку напротив строки «Сохранить как шаблон» на форме оплаты счета. Также сервис предложит создать шаблон на основе авансовых платежей, которые пользователь совершал в течении трех месяцев.