РИАМО - 2 окт. Следователи устанавливают обстоятельства нападения медведя на дрессировщика цирка и его малолетного сына в подмосковном Реутове, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«Следователи отдела по городу Балашихе ГСУ СК России по Московской области организовали проведение доследственной проверки по факту причинения вреда здоровью по неосторожности», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 1 октября на территории цирка-шапито. После представления дрессировщик вел медведя в клетку. За кулисами животное внезапно напало на мужчину и его 10-летнего сына.

По данным следствия, медведь изначально был в наморднике. На улице он стащил лапой намордник, прижал мальчика к себе лапой и укусил его за голову. Увидев происходящее, отец отогнал медведя от сына. При этом он получил царапины на руках.

В больнице мальчику зашили раны, его жизни и здоровью ничего не угрожает.