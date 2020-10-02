РИАМО - 2 окт. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что столичным компаниям постепенно рекомендуется перевести на дистанционную работу до 50% офисного персонала из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее мэр города Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 5 октября не менее 30% сотрудников офисов и предприятий рекомендуется перевести на дистанционный режим работы.

«Для тех предприятий, которые имеют такую возможность, в первую очередь, это офисные сотрудники, мы ввели обязанность перевести не менее 30% численности штата на удаленную работу. Рекомендуем при этом до половины сотрудников переводить на удаленную работу», — сказал Ефимов в интервью РИА Новости, опубликованном в пятницу.

По его словам, данные рекомендации касаются именно сотрудников офисов. При этом работники торговых и промышленных предприятий могут трудиться на местах при необходимости.

Кроме того, заммэра отметил, что промышленность столицы от введенных ограничений пострадать не должна.

Ефимов добавил, что на дистанционный режим работы с понедельника, 5 октября обязаны перейти до 2 миллионов человек. Это, по его словам, поможет сдержать распространение Covid-19.

«Если такое количество людей <…> удастся сократить на улицах, в общественном транспорте, <…> это, безусловно, поможет сдержать рост количества заболеваний», — подчеркнул заммэра.

За минувшие сутки в Москве умерли 28 пациентов с диагностированным коронавирусом и пневмонией. Общее число смертельных случаев в городе достигло 5282.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в городе «на грани критичной».

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2 ОКТЯБРЯ

- В столице за сутки скончались 28 пациентов с подтвержденными Covid-19 и пневмонией, за весь период пандемии в городе умерли 5252 человека.