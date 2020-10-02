РИАМО - 2 окт. Личный кабинет партнера для туроператоров, музеев, парков, ресторанов и экскурсионных бюро добавили в столичном туристическом сервисе Russpass (https://www.russpass.ru/), говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Москвы.

Этот кабинет будет действовать наряду с пользовательским личным кабинетом. В нем предусмотрена возможность добавлять объекты и предложения, которые потом будут доступны туристам — пользователям Russpass.

«Инструменты, доступные в личном кабинете, раскрывают для российского турбизнеса, культурных, спортивных и гастрономических площадок весь потенциал Russpass. Теперь они могут в максимально удобном формате размещать на платформе информацию о своих объектах, услугах и сервисах, продвигать свои продукты и привлекать новых клиентов», — рассказала заммэра города – руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Чтобы стать партнером Russpass, нужно подать заявку на сайте проекта — https://www.russpass.ru/. Для этого в меню нужно выбрать раздел «Партнеры», а затем нажать на кнопку «Стать партнером». Далее нужно заполнить форму, указав в ней сведения об организации. Всю остальную информацию модераторы сервиса уточнят, исходя из указанных данных, и вышлют на почту инструкцию.

В кабинете партнера в разделе «Размещение» доступны две вкладки — «Объекты» и «Услуги». В первой можно добавлять объекты, которые принадлежат партнеру или используются им. Там можно указать название, тип, режим работы и адрес, а также контактные данные, есть возможность добавить фото или логотип.

В подразделе «Услуги» можно также добавлять мероприятия, которые организует партнер. Здесь функционал похож на предыдущую вкладку. Если мероприятие коммерческое, то партнеры смогут указать тариф и период его действия. Все объекты и услуги можно сортировать по таким параметрам, как наименование, дата создания и статус.

Информация из карточки объекта будет недоступна туристам — это системные сведения о месте, в котором оказывается услуга. В то же время перечень услуг и мероприятий партнера, а также информация о них будут видны после публикации всем пользователям платформы Russpass.

Russpass — цифровая платформа, которая помогает туристам спланировать путешествие по Москве и другим регионам России.