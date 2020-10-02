РИАМО - 2 окт. В столице за минувшие сутки скончались 28 пациентов с диагностированным коронавирусом и пневмонией, общее число смертельных случаев в городе достигло 5282, сообщает оперштаб Москвы.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача», — напоминается в сообщении.

На всех объектах столицы усилился контроль за соблюдением мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

С 5 октября в Москве станет обязательным требование о переводе на удаленную работу не менее 30% сотрудников компаний.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому школьники уходят на двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября.

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2 ОКТЯБРЯ

- В столице за сутки скончались 28 пациентов с подтвержденными Covid-19 и пневмонией, за весь период пандемии в городе умерли 5252 человека.