РИАМО - 2 окт. В Москве и Московской области в пятницу прогнозируется сухая погода без осадков, воздух днем прогреется до плюс 20 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Западная периферия антициклона удержит в столице и области теплую и сухую погоду. При переменной облачности осадков не ожидается», — говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от 18 до 20 градусов тепла, а в Московской области — от плюс 15 до 20 градусов.

Юго-восточный ветер разовьет скорость от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня будет 756 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха составит около 50%.