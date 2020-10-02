РИАМО - 2 окт. Марафон стартовал 1 октября в разделе «Лайфхаки для хозяйки» на сайте «Корзинки».

В рамках спецпроекта известные фуд-блогеры и авторы популярнейших книг по кулинарии, а также кондитеры, рестораторы и специалисты в области здорового питания будут делиться кулинарными лайфхаками и рецептами из своих книг. В этот раз «Корзинка РИАМО» расскажет о здоровых перекусах, которые удобно взять с собой на учебу или на работу.

Первый видеоурок в рамках марафона проведут Нина и Ульяна Тарасовы. 1 октября вместе с блогерами готовим полезное печенье.

С другими рецептами Нины можно познакомиться в книге «А у нас есть печеньки».

В следующем выпуске марафона, который выйдет на «Корзинка РИАМО» уже 2 октября, научимся готовить испанскую тортилью с Юлией Евдокимовой.

Поделиться своими отзывами и впечатлениями от кулинарного марафона можно в соцсетях с хэштегами #корзинкариамо и #читайвкусно.

«Корзинка» - проект Регионального информационного агентства Московской области для грамотных потребителей. Кулинарный марафон проводится совместно с сетью современных универсальных книжных магазинов «Читай-город», работающих по всей России.