РИАМО - 2 окт. Рабочие приступили к монтированию отреставрированных гранитных плит на Большом Каменном мосту, эти работы ведутся в рамках масштабного ремонта сооружения, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Монтаж осуществляют с помощью кранов на правобережной части моста. Перед прикреплением плит поверхности моста очищают и выравнивают. Пустоту между гранитом и стеной заливают специальной пеной.

«В рамках работ по ремонту первой половины моста было отреставрировано около 2,2 тысячи квадратных метров гранитных элементов. Специалисты тщательно очистили камень от загрязнений и устранили локальные повреждения, сейчас ведется монтаж обновленной облицовки моста», - отметил Бирюков.

Рабочие трудятся 24 часа в сутки. При этом ночью, чтобы не мешать отдыху москвичей, идут только бесшумные работы. Предполагается, что ремонт закончат раньше срока, который запланирован на конец следующего года.

Рабочим предстоит выполнить огромный пласт работы. Они пересоберут сооружение заново – обновят основные конструкции, бетонное основание и дорожное покрытие. Также отреставрируют гранитную облицовку и чугунные элементы ограждения. Между тем, мост полностью не закроют, он продолжит функционировать.

Большой Каменный мост не ремонтировался с момента постройки в 1938 году. Проведение капитального ремонта позволит увеличить несущую способность сооружения, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период.