РИАМО - 1 окт. Единого подрядчика будут выбирать в Москве для комплексного развития районов реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«При реализации программы реновации в Москве будут выбирать подрядчиков для комплексного развития новых кварталов. Программа реновации жилья очень масштабна и требует привлечения наиболее сильных и ответственных подрядчиков», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его мнению, формирование качественной новой и комфортной городской среды требует комплексного подхода.

«В связи с этим было принято решение о привлечении подрядчиков на комплексное освоение кварталов реновации: это проектирование и строительство не только жилых домов, но объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры», - добавил Загрутдинов.

Заключение долгосрочного контракта исключит вероятность неисполнения обязательств.