РИАМО - 1 окт. Единого подрядчика будут выбирать в Москве для комплексного развития районов реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.
По его мнению, формирование качественной новой и комфортной городской среды требует комплексного подхода.
«В связи с этим было принято решение о привлечении подрядчиков на комплексное освоение кварталов реновации: это проектирование и строительство не только жилых домов, но объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры», - добавил Загрутдинов.
Заключение долгосрочного контракта исключит вероятность неисполнения обязательств.
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