РИАМО - 1 окт. С 1 августа за границей побывало более 189 тысяч москвичей, при сверке анкет установлено, что около 2% граждан не внесли результаты тестирования в течение трех дней после прилета, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Россияне, прибывающие регулярными авиарейсами из зарубежных стран, обязаны заполнить анкету на борту воздушного судна до прибытия на территорию РФ и пройти лабораторное исследование на Covid-19 в течение трех календарных дней со дня прибытия. Затем результаты нужно загрузить в специальную форму.

«Гражданам, не выполняющим установленные требования, направлено более 1700 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении», - говорится в сообщении.

Также сотрудники надзорного органа составили 1120 протоколов об административных правонарушениях. Они предусматривают штрафы в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Если по вине этих людей кто-то пострадал, то размер штрафа может составлять от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

По результатам рассмотренных дел 18 гражданам присуждены административные штрафы на общую сумму свыше 262,5 тысячи рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах.

Те, кто не опубликовал результаты, представляют реальную угрозу здоровью и жизни окружающих их людей.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

1 ОКТЯБРЯ

- В Москве усилят контроль за соблюдением мер профилактики Covid‑19. Во всех общественных местах столицы нужно носить маски и перчатки.

- Собянин назвал условия, при которых не введут радикальные ограничения из‑за Covid в Москве.

Все будет зависеть от того, как мы с вами будем себя вести. Если мы будем соблюдать предписания санитарных врачей, будем соблюдать соответствующие режимы, домашний режим, для тех, кому 65+, уход на дистанционную работу, будем соблюдать требования в трудовых коллективах, <...> то, дай бог, этого не понадобится (радикальных ограничений – ред.).

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Школам в Подмосковье рекомендовано установить каникулы исходя из эпидситуации. Решение об установлении каникул будет приниматься каждым руководителем общеобразовательной организации самостоятельно.

- Все военные комиссариаты Подмосковья готовы к призыву в условиях пандемии Covid‑19. В военкоматах есть все средства индивидуальной защиты и дезинфекторы, в помещениях соблюдается социальная дистанция.

- Работодатели в Москве обязаны перевести на удаленку 30% сотрудников c 5 октября. Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки.

- Контроль за соблюдением мер профилактики Covid‑19 усилят в школах Подмосковья с 5 октября. Министр образования региона отметила важность фиксирования температуры администраторами на входе в школы.

- В Москве временно закрыли Коптевский рынок из‑за нарушения масочного режима. Дальнейшие меры будут предприняты по решению суда.

- Половина школ Подмосковья уйдет на каникулы с 5 октября. Школам, в которых не были запланированы каникулы с 5 октября, рекомендуется действовать исходя из эпидситуации в муниципалитете.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 8 945 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 230 больных. В Москве - 2 424.

- Более 38 тыс мигрантов протестировали на Covid‑19 в Подмосковье с 29 июля. Выявлено 45 случаев заражения.

- Еще 1211 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. За весь период пандемии в городе выздоровели 249 861 человек.

- В столице за сутки скончались 24 пациента с подтвержденными Covid-19 и пневмонией, за весь период пандемии в городе умерли 5254 человека