РИАМО - 1 окт. Следователи из Москвы нашли пропавшего несовершеннолетнего гражданина Франции, в четверг они сообщили об этом своим французским коллегам, которые отблагодарили их за работу, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«В 2018 году в следственные органы Следственного комитета России поступила информация о безвестном исчезновении малолетнего гражданина России и Франции и его матери. Находясь в Москве на Казанском вокзале, они спустились на станцию метрополитена, после чего их местонахождение было неизвестно», - говорится в сообщении.

Выяснилось, что женщина добровольно приняла решение скрыться от своего супруга из Франции. Она не использовала сотовую связь и документы, удостоверяющие личность, проживала с ребенком в малонаселенных пунктах и не контактировала со знакомыми и родственниками.

«Применение новейших криминалистических методик, а также технических средств в ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий позволило установить местонахождение женщины и ее малолетнего сына в Смоленской области», - говорится в сообщении.

В четверг в Следственном комитете состоялась рабочая встреча, в которой приняли участие сотрудники центрального аппарата ведомства и ГСУ СК России по городу Москве, представители Посольства Франции в России. Участники встречи с французской стороны поблагодарили российские компетентные органы за высокий профессионализм и выразили благодарность всем, кто был задействован в этом длительном и сложном процессе поиска.