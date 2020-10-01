РИАМО - 1 окт. С начала этого года более 1 миллиона жителей Московской области прошли скрининговое обследование на наличие ВИЧ-инфекции, каждый месяц в регионе тестируются на на эту инфекцию около 115 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Потребность в диагностике ВИЧ-инфекции остается всегда, вне зависимости от эпидемиологической ситуации. Мы создаем все условия и возможности для жителей Московской области быстро и бесплатно пройти тест на ВИЧ», — сказал главный врач Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.

Он отметил, что знание своего ВИЧ-статус защитит не только здоровье гражданина, но и его близких. Важно понимать, что это такая же забота о здоровье, как правильное питание или занятия спортом.

Любой желающий в Подмосковье может сдать бесплатный и анонимный тест на наличие ВИЧ-инфекции в поликлинике по месту регистрации и в Московском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Подробнее об этой возможности расскажут специалисты колл-центра по номерам: +7(495)681-38-10,+7(495)681-37-17.