РИАМО - 1 окт. Следственный комитет расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», подозреваемого в преступлении уже задержали, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

«По данным следствия, 1 октября 2020 года на территории приюта для животных, расположенного по 2-й Вольской улице в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде одного колото-резаного ранения в области шеи», - говорится в сообщении.

По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1994 года рождения. Правоохранители нашли у него нож, по которому следствием будет назначена судебная экспертиза.

Подозреваемого доставят в следственное подразделение для проведения необходимых следственных действий. Расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее СМИ сообщали, что в четверг на территории приюта для животных, расположенного по 2-й Вольской улице в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаного ранения.