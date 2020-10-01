РИАМО - 1 окт. Бригада 491 15-й подстанции московской скорой помощи спасла жизнь 30-летней девушки, которая впала в кому после удаления жировика на шее, говорится в сообщении департамента здравоохранения столицы.

После использования раствора лидокаина в качестве местной анестезии у пациентки возник анафилактический шок — тяжелейшее проявление аллергической реакции, угрожающее жизни. Девушка впала в кому.

«Несмотря на проводимые лечебные мероприятия медицинскими работниками клиники, у нее произошла остановка сердечной деятельности и дыхания — клиническая смерть. В этот момент на вызов уже прибыла реанимационная бригада 491 15-й подстанции московской скорой помощи», - говорится в сообщении.

Врачи осмотрели пациентку и оперативно приступили к выполнению комплекса реанимационных мероприятий: провели непрямой массаж сердца, интубацию трахеи и искусственную вентиляцию легких, ввели раствор адреналина.

Уже через шесть минут кровообращение было восстановлено, девушка начала делать попытки самостоятельного дыхания. Пациентку доставили в больницу.

В итоге девушка смогла вернуться к обычной жизни, избежать инвалидности и неврологического дефицита.