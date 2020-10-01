РИАМО - 1 окт. Жителям 40 квартир первого и второго подъездов жилого дома в Орехово-Зуеве, ранее частично разрушенного в результате взрыва бытового газа, вручили ключи от квартир, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина.

Ключи вручали заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин и глава городского округа Орехово-Зуево Геннадий Панин.

«По этому дому беспрецедентное решение принял губернатор региона Андрей Юрьевич Воробьев. Во-первых, обеспечить капитальный ремонт с восстановлением несущих способностей этого конкретного задания. Во-вторых, оказать материальную помощь всем пострадавшим жителям с учетом практически полной потери личных вещей и техники, особенно в первом втором подъезде», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Он добавил, что все квартиры сданы в состоянии муниципальной отделки. В них можно въехать и сразу жить. К отделке, цвету и вкусам жителей подошли индивидуально. В доме также восстановили конструктив, кровлю, утеплили фасад.

«Вместе со строителями мы были все это время в постоянном диалоге, постарались учесть все просьбы и пожелания», - сказал глава Орехово-Зуевского округа Геннадий Панин.

Происшествие случилось в апреле 2020 года на улице Гагарина, в доме 31. В квартире номер 29 на третьем этаже взорвался газ. Это привело к частичному обрушению дома. Пострадали 10 человек, среди них был подросток. Три человека погибли.