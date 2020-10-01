РИАМО – 1 окт. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что возвращение столичных учеников в школы будет зависеть от эпидемобстановки, сообщает РИА Новости.

«Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее мэр подписал указ, согласно которому школьники уходят на каникулы с 5 по 18 октября. Таким образом, каникулы увеличены на неделю.

Такая мера связана с ростом распространения коронавируса в столице.​​

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Текстовая трансляция

1 ОКТЯБРЯ

- В Москве усилят контроль за соблюдением мер профилактики Covid‑19. Во всех общественных местах столицы нужно носить маски и перчатки.

- Собянин назвал условия, при которых не введут радикальные ограничения из‑за Covid в Москве.

Все будет зависеть от того, как мы с вами будем себя вести. Если мы будем соблюдать предписания санитарных врачей, будем соблюдать соответствующие режимы, домашний режим, для тех, кому 65+, уход на дистанционную работу, будем соблюдать требования в трудовых коллективах, <...> то, дай бог, этого не понадобится (радикальных ограничений – ред.).

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Школам в Подмосковье рекомендовано установить каникулы исходя из эпидситуации. Решение об установлении каникул будет приниматься каждым руководителем общеобразовательной организации самостоятельно.

- Все военные комиссариаты Подмосковья готовы к призыву в условиях пандемии Covid‑19. В военкоматах есть все средства индивидуальной защиты и дезинфекторы, в помещениях соблюдается социальная дистанция.

- Работодатели в Москве обязаны перевести на удаленку 30% сотрудников c 5 октября. Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки.

- Контроль за соблюдением мер профилактики Covid‑19 усилят в школах Подмосковья с 5 октября. Министр образования региона отметила важность фиксирования температуры администраторами на входе в школы.

- В Москве временно закрыли Коптевский рынок из‑за нарушения масочного режима. Дальнейшие меры будут предприняты по решению суда.

- Половина школ Подмосковья уйдет на каникулы с 5 октября. Школам, в которых не были запланированы каникулы с 5 октября, рекомендуется действовать исходя из эпидситуации в муниципалитете.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 8 945 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 230 больных. В Москве - 2 424.

- Более 38 тыс мигрантов протестировали на Covid‑19 в Подмосковье с 29 июля. Выявлено 45 случаев заражения.

- Еще 1211 пациентов вылечились от Covid‑19 в Москве. За весь период пандемии в городе выздоровели 249 861 человек.

- В столице за сутки скончались 24 пациента с подтвержденными Covid-19 и пневмонией, за весь период пандемии в городе умерли 5254 человека