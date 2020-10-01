РИАМО - 1 окт. С начала года проведены 12 аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

«Торги за право аренды областной земли проводятся для вовлечения земельных участков в хозяйственный оборот. В результате проведенной работы нашлись пользователи для земельных участков в 10 городских округах Московской области», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По ее словам, по итогам торгов в аренду были сданы более 14 гектаров в Мытищах, Клину, Дмитровском, Королеве, Ступине, Богородском, Электростали, Пушкинском, Павловском Посаде и Чехове. Также в их числе два земельных участка, подобранные в рамках госпрограммы помощи малому и среднему бизнесу.

В бюджет Московской области ожидается поступление порядка 44 миллиона рублей арендных платежей в год.