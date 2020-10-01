РИАМО - 1 окт. В Московской области с начала текущего года провели свыше 185 тысяч исследований на туберкулез животных, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Туберкулинизацию скота проводят во всех городских округах региона. Мероприятие проводится бесплатно для собственников животных и является обязательным. Оно является частью плана противоэпизоотических мероприятий.

«Годовой план на предмет выявления туберкулеза у животных составляет 320 тысяч. В настоящее время проведено 188 648 исследований», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин.

Одну из важнейших ролей в борьбе с туберкулезом играет проверка животных с помощью туберкулина. Туберкулин является основным средством, которое помогает выявить скрытые формы туберкулеза у крупного рогатого скота.