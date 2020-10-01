РИАМО - 1 окт. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве мужчины на юго-востоке Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Задержанный доставляется в территориальное подразделение для проведения следственных действий», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в четверг на территории приюта для животных, расположенного по 2-й Вольской улице в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаного ранения.