РИАМО - 1 окт. График вывоза мусора, перерасчет оплаты во время отсутствия жителей, выявление нарушений в сфере твердых коммунальных отходом обсудили в Мособлдуме в ходе круглого стола, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«В адрес комитета поступали и продолжают поступать обращения жителей с вопросами о нормативах образования ТКО, об оплате коммунальной услуги за вывоз ТКО в то время, когда граждане отсутствовали более 5 дней, о содержании контейнерных площадок, о графиках вывоза отходов, в том числе крупногабаритных. Все эти темы мы обсудили с профильными ведомствами и региональными операторами», – рассказала председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова.

По словам заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Олега Романова, планируется, что на территории региона почти вдвое будут увеличены нормативы накопления ТКО для членов СНТ.

Он также рассказал, что за пять лет в области закрыто 29 объектов по обращению с ТКО старого формата. К концу года планируется закрыть еще 10, два уже закрыто, еще два будут переформатированы из объектов старого типа в современные комплексы по переработке отходов (КПО). Сейчас в регионе уже работает восемь КПО.

За первое полугодие 2020 года в области было зафиксировано 10 тысяч обращений по теме нарушения графика вывоза мусора. При этом за аналогичный период 2019 года их было 38 тысяч. Снижение количества жалоб связано, в первую очередь, с тем, что в области была создана система, когда каждая контейнерная площадка оцифрована, вывоз снимается камерами. Таким образом, все нарушения фиксируются до жалоб. В настоящее время на 98% площадок мусор вывозится четко по графику.

«Мы знаем куда идет каждый килограмм мусора. Мусоровоз может заехать исключительно на полигон, с которым есть соглашение», – подчеркнул Олег Романов.

Заместитель начальника Госадмтехнадзора Московской области – заместитель главного государственного административно-технического инспектора Подмосковья Сергей Гирко рассказал, что в настоящее время ведомством зафиксировано 1749 обращений граждан по вопросу вывоза мусора. По данным обращениям было выявлено 1,5 тысячи правонарушений. 579 – допущенные региональным оператором, они были привлечены к административной ответственности. Все нарушения устранены.

«По итогам обсуждения Комитет принял решение внести на рассмотрение Московской областной Думы обращение к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением о возможности перерасчета платежей за коммунальную услугу по обращению с ТКО за период временного отсутствия плательщиков в жилых помещениях», – резюмировала Полякова.