РИАМО - 1 окт. За три квартала этого года подмосковная Госжилинспекция проконтролировала в Центре управления регионом исполнение управляющими организациями более 174 тысяч заявок жителей, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

«Наибольшее количество обращений (более 24 тысяч) касалось вопросов уборки подъездов», - сообщила Главный государственный жилищный инспектор Московской области Ольга Федина.

В ЦУРе Госжилинспекция Московской области контролирует исполнение заявок, поступивших в региональную Единую диспетчерскую службу (ЕДС МО).

В тематический топ решенных управляющими организациями вопросов вошли также освещение подъездов и входных групп (около 12,7 тысячи), окраска и штукатурка стен и потолков в подъездах (более 11,6 тысячи), ремонт подъездных дверей, установка на них пружин и доводчиков (более 10,7 тысячи) и дезинфекция подъездов и мест общего пользования МКД (около 9,5 тысячи).

Наибольшее количество заявок по категориям Госжилинспекции за девять месяцев 2020 года выполнено в округах с населением более 200 тысяч человек в Химках (17,7 тысячи), Балашихе (15,7 тысячи), Красногорске (13,9 тысячи), Одинцовском округе (9,1 тысячи), Люберцах (7,5 тысячи).

В числе округов с населением от 100 до 200 тысяч человек - Жуковский (7,8 тысячи), Ленинский (4,9 тысячи), Пушкинский (4,2 тысячи), Солнечногорск (3,9 тысячи) и Домодедово (3,1 тысячи). С населением менее 100 тысяч человек - Лобня (3,1 тысячи), Дзержинский (1,9 тысячи), Лосино-Петровский (1,6 тысячи), Лыткарино (1,3 тысячи) и Кашира (1,2 тысячи). Закрытые административно-территориальные образования - Краснознаменск (734 заявки), Власиха (422), Звездный городок (35), Молодежный (12) и Восход (4).

Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина также отметила, что сервис Единой диспетчерской службы доказал свою актуальность в решении жилищно-коммунальных проблем жителей региона, в том числе в условиях противоэпидемических ограничительных мер. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество выполненных заявок выросло на 32%.

Информацию о необходимости решения жилищно-коммунальной проблемы можно оставить на портале ЕДС по адресу eds.mosreg.ru/. У управляющей организации есть сутки на то, чтобы взять ее в работу, и затем выполнить в срок, установленный в специальном классификаторе (чаще всего это опять-таки 24 часа).