РИАМО - 1 окт. В управлении Росреестра по Москве зарегистрировали более 18 тысяч ДДУ с использованием эскроу-счетов с начала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Треть зарегистрированных ДДУ в Москве оформляется с привлечением эскроу-счетов. С января по август зарегистрировано 18 617 договоров участия в долевом строительстве в отношении жилых и нежилых помещений с использованием эскроу-счетов. Это 33% от общего числа договоров, оформленных в Москве за указанный период, — от 55 661.

«За восемь месяцев Управлением зарегистрировано свыше 55 тысяч договоров долевого участия в строительстве, и каждый третий - заключался с использованием эскроу-счетов. Вполне закономерно выглядит снижение показателей в апреле и в мае, когда в связи с эпидемиологической обстановкой временно были приостановлены строительные работы», - сказал руководитель управления Росрестра по Москве Игорь Майданов.

Он добавил, что как только в Москве сняли ограничения, динамика на первичном рынке начала улучшаться.

«По сравнению с майскими сделками июнь вырос на 67%, а по итогам августа число зарегистрированных ДДУ с привлечением счетов эскроу увеличилось более чем в 1,5 раза», - отметил Майданов.

В августе зафиксировали 2 356 таких договоров в рамках механизма проектного финансирования строительства. Это количество на 13% ниже, чем в предыдущем месяце, но почти втрое больше, чем годом ранее.