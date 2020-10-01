РИАМО - 1 окт. Родственница поэта Сергея Есенина Александра Есенина сказала, что памятник поэту в образе ангела со сломанными крыльями получился не самым удачным, сообщает Газета.ru.

Памятник открыли в Москве в честь 125-летия поэта. Его установили на территории Московского государственного музея С.А. Есенина. Автор - Григорий Потоцкий.

«Да, видела памятник. Мне он не сильно понравился. Может быть, образ упавшего ангела не сложился. Не очень понятно, почему был выбран именно такой образ. Возможно, сама идея была хорошая, но воплощение мне не понравилось. Не знаю, не подходит этот образ ему», — сказала Есенина.

Не понравился памятник и пользователям соцсетей.​