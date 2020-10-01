РИАМО - 1 окт. По инициативе детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой проведут тематический опрос среди школьников об их любимых внеурочных занятиях, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

«Идея опроса родилась после общения с ребятами в подмосковных школах. Они рассказывали о своей загруженности и том, что внеурочная деятельность не всегда им нравится, но ее посещение обязательно. Мы решили узнать, как с этим обстоят дела в других школах и выяснить, на какую «внеурочку» дети ходят действительно с удовольствием», – пояснила Мишонова.

Опрос пройдет с 1 по 14 октября 2020 года на официальном сайте подмосковного детского омбудсмена, а также на официальных страницах уполномоченного в социальных сетях.

В соответствии с нормами Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС внеурочная деятельность учащихся является частью основной образовательной программы любого общеобразовательного учреждения и организуется на добровольной основе.