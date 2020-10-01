РИАМО - 1 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев ровно год назад запустил проект «Активное долголетие», эта дата связана с празднованием Международного дня пожилых людей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

«За год работы постоянными участниками проекта стали более 50 тысяч человек», - отметила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

В рамках проекта мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет, а также лицам, получающим пенсию за выслугу лет, старше 50 лет на базе учреждений социального обслуживания, культуры и спорта предоставляются услуги по поддержанию активного здорового образа жизни.

Жители Подмосковья в рамках проекта занимаются скандинавской ходьбой, посещают бассейн, ездят вместе в туристические поездки. Также пожилые граждане посещают компьютерные курсы, занимаются физической культурой, дыхательной гимнастикой, танцами, творчеством, пением и йогой.

Проект «Активное долголетие» находит положительный отклик у жителей старшего поколения. Самыми популярными направлениями проекта стали: физическая культура, творчество и скандинавская ходьба – по этим направлениям было проведено более 52 тысяч занятий во всем Подмосковье.

Всего сначала года в рамках проекта состоялось 115 тысяч занятий для поддержания здорового образа жизни, культурного и творческого развития. Организовано 1300 туристических экскурсий, которые посетили порядка 7 тысяч человек.

«К сожалению, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, на сегодняшний день действие проекта «Активное долголетие» приостановлено. Обращаясь к жителям старшего поколения, хочется сказать – берегите свое здоровье, соблюдайте все необходимые меры безопасности и старайтесь не выходить лишний раз из дома. Мы вместе с вами ждем, когда стабилизируется обстановка и проект «Активное долголетие» заработает вновь», - отметила Фаевская.

На сегодняшний день в Подмосковье открыто 50 клубов «Активное долголетие». Такие клубы не только площадки для проведения занятий и активностей, но так же место, где жители старшего поколения могут скрасить свой досуг — посмотреть фильмы, поиграть в настольные игры и просто провести время вместе за приятной беседой.