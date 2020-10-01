РИАМО - 1 окт. Жителям Московской области рекомендовали поехать в Истру для того, чтобы увидеть Новоиерусалимский монастырь и посетить современный выставочный комплекс, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья.

Тут же можно покататься на лошадях и попробовать «русский пармезан».

«Истра – небольшой город в Московской области. В XVI веке на его месте стояло село Сафатово, позже ставшее городом Воскресенском – по названию церкви Воскресения Господня. Только в 1930 году город был переименован в Истру, чтобы избежать путаницы с другим подмосковным Воскресенском», - говорится в сообщении.

Добраться до монастыря можно с Рижского вокзала. Туда ежедневно отправляются электрички до Истры. Время в пути – 1 час 20 минут. Также есть вариант воспользоваться автобусом. Он отъезжает от станции метро «Тушинская». За 1 час 20 минут можно добраться до города.

Главная гордость и достопримечательность Истры – Новоиерусалимский монастырь. Он был основан в 1656 году патриархом Никоном, который мечтал воссоздать на русской земле комплекс святых мест Палестины.

Обитель закрыли после революции. Там расположился музей. В годы Великой Отечественной войны монастырь сильно пострадал. Восстанавливать архитектурный ансамбль начали в середине прошлого века.

У музея огромная коллекция – более 180 тысяч экспонатов: археологические и этнографические материалы, фотографии, рукописи, книги, нумизматика, оружие, картины. Здесь проходят выставки, концерты под открытым небом, лекции и занятия для детей.

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