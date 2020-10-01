РИАМО - 1 окт. В компании ЦППК сравнили время смены машиниста с другими занятиями, выяснилось, что за тот же период можно слетать на Кубу, закоптить рыбу или прочесть 600 страниц, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Смена машиниста электропоезда в среднем длится 10-12 часов, за это время он успевает пройти медосмотр, провести техническое обслуживание поезда и перевезти около 10 тысяч пассажиров. Что может за это время успеть обычный (или не очень) человек?», - говорится в сообщении.

Выяснилось, что за это время можно прочитать 600 страниц книги. Большинство людей читает со скоростью около 50 страниц за час. Другой вариант времяпрепровождения - проплыть 24 километра. Известно, что профессиональные пловцы проплывает дистанцию в 4 километра за два часа.

Также за одну смену машиниста можно купить автомобиль, оформить все документы и уехать на нем из салона. За полную смену машиниста можно успеть купить и продать даже несколько машин.

Для сравнения также предложили долететь до Кубы. Полет из Москвы до столицы этой страны занимает около 12 часов. Также можно закоптить рыбу или приготовить блюдо по какому-нибудь сложному рецепту.