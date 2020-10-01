РИАМО – 1 окт. Директор Национальной родительской организации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей Лариса Санатовская рассказала, что раздачу детских вещей нужно устраивать с помощью некоммерческих организаций или отдавать одежду только знакомым людям, сообщает Nation News.

Ранее блогер Оксана Самойлова решила раздать детскую одежду своих детей. Однако одна женщина попыталась украсть вещи, остальные остались недовольны тем, что среди раздариваемых вещей нет брендовой одежды.

«Речь идет о желаемой помощи тем категориям семей, у которых есть проблемы с приобретением вещей детям. Сегодня не всегда правильно организована система благотворительности, для этого нужно посмотреть на опыт других регионов, где люди без конфликтов получают помощь», — сказала Санатовская.

Для того, чтобы не было конфликтов раздачу следует устраивать через специализированные организации, потому что в них люди объединены общей темой.

Однако также можно отдавать вещи своим знакомым, которые она нужна.