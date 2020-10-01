РИАМО - 1 окт. На ВДНХ сезон велопрокатов продлится до 31 октября, хотя должен был завершиться 1 октября, говорится в сообщении пресс-службы выставки.

«Всего за период с июня по сентябрь 2020 года взяли в аренду велосипед на ВДНХ более 100 тысяч человек. Для удобства посетителей в октябре продолжат действовать две точки проката, расположенные в центральной части выставки: у Северной и Южной петель, слева и справа от арки Главного входа», — отмечается в материале.

Сейчас в пунктах проката находится 200 современных моделей велосипедов. В условиях пандемии все транспортные средства проходят дезинфекцию.

Велосипедистам напомнили, что дорожка для тех, кто ездит на велосипедах, роликах и скейтбордах, проходит вдоль Кольцевой дороги, ее протяженность — около 9–10 километров.

Во время катания на ВДНХ можно посмотреть арку Южного входа, павильон №7 «Семена», павильон №16 «Гидрометеорология», Садовый пруд, воздушную экотропу, фонтан «Золотой колос» и другое.

Москвичам также напомнили о важности соблюдения соцдистанции не менее пяти метров.