РИАМО - 1 окт. На ВДНХ сезон велопрокатов продлится до 31 октября, хотя должен был завершиться 1 октября, говорится в сообщении пресс-службы выставки.
Сейчас в пунктах проката находится 200 современных моделей велосипедов. В условиях пандемии все транспортные средства проходят дезинфекцию.
Велосипедистам напомнили, что дорожка для тех, кто ездит на велосипедах, роликах и скейтбордах, проходит вдоль Кольцевой дороги, ее протяженность — около 9–10 километров.
Во время катания на ВДНХ можно посмотреть арку Южного входа, павильон №7 «Семена», павильон №16 «Гидрометеорология», Садовый пруд, воздушную экотропу, фонтан «Золотой колос» и другое.
Москвичам также напомнили о важности соблюдения соцдистанции не менее пяти метров.
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