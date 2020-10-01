РИАМО - 1 окт. К 151-летию почтовой открытки жителям Подмосковья рассказали о необычных экземплярах, о существовании которых мало кто догадывается, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

«Открытки времен Российской Империи. В России первое открытое письмо появилось 1 января 1872 года. На лицевой стороне была изображена эмблема почтового ведомства, место для марки и надпись о недопустимости что-либо писать кроме адреса. Другая сторона открытки предполагалась для письма. Чуть позднее открытки стали выпускаться в трех разных цветах», — отмечается в материале.

Каждый цвет предопределял характер использования. Открытки черного цвета могли использоваться как внутригородские и междугородние. Коричневые открытки – только для города, стоили они 3 копейки. Зеленые – иногородние, использовались по всей империи и стоили 5 копеек.

Российские патриотические открытки времен Первой Мировой войны. Все страны-участники войны развернули масштабную агитацию, чтобы воодушевить своих солдат. В России солдаты и союзники изображены в виде мифических героев или аллегорических фигур, символизирующих верность и доблесть. Враги страшны, но при этом, как правило, убоги, смешны. На части открыток изображались сцены прощания с близкими или невестой.

Самодельную поздравительную открытку «С Новым годом» своей дочери Элеоноре Городецкой отправил Алексей Семенович Городецкий – офицер-майор 339-ой Ростовской Таманской Бранденбургской Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени стрелковой дивизии. Так он поздравил дочь с Новым годом. По словам Элеоноры Городецкой, папа сам не рисовал, рисунок по его просьбе выполнил солдат. Элеонора Алексеевна передала открытку в дар Музею почтовой связи.

25 декабря 2019 года Почта России доставила новогоднюю открытку размером несколько квадратных метров и весом около 30 килограммов от юных петербургских художников Деду Морозу в Великий Устюг. Создали открытку художница и рекордсмен Книги Гиннесса Валерия Лошак и ее ученики.

Ученые из Шотландского Университета Нанотехнологий представили миру самую маленькую рождественскую открытку. На картинке изображена рождественская елка. Эта открытка, выгравированная на стекле, насчитывает в ширину 200 микрометров, а в длину 290 микрометров (для сравнения - ширина человеческого волоса составляет около 100 микрометров).

В Музее истории русской почты и Московского почтамта хранится особенная открытка, отправленная 3 ноября 1953 году из Гагр в Москву. Материалом для нее послужил лист магнолии.

В 1914 году компания конфет «Эйнем» выпустила серию конфет на тему «Москва будущего». В каждой коробке было по 8 тематических открыток, на которых был футуристический эпизод о том, какой через 200 – 300 лет будет Москва: как изменятся транспорт, темп жизни, основные площади, вокзалы. Рисунок на каждой открытке сопровождался описанием.

В 2018 году «Почта России», Кроноцкий и Командорский заповедники создали серию уникальных открыток с рисунками морских млекопитающих художника Кристины Саушкиной. С помощью QR-кода, размещенного на открытке, можно услышать голоса сивуча, северного кашалота, косатки и северного калана, записанные в дикой природе.

В этом году «Почта России» запустила проект, цель которого - рассказывать о знаковых достопримечательностях страны с помощью лимитированных серий продукции. На каждом продукте из лимитированной серии будет QR-код, ведущий на онлайн-страницу с информацией о проекте и рассказом об истории памятника, музея или города, онлайн-выставкой, интерактивными заданиями. Эти страницы будут вестись на русском, английском и китайском языках.

Кроме того, выбранные достопримечательности будут отображаться на интерактивной карте на основе «Яндекс.Карт», где можно будет посмотреть актуальные фотографии, панорамы и отзывы пользователей сервиса, а также построить до них маршрут из любой точки страны.