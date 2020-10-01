РИАМО - 1 окт. С января по август этого года в Подмосковье возвели 250 многоквартирных домов, населением построено 10,7 тысячи жилых домов, из них 950 жилых домов – на земельных участках для садоводства, говорится в сообщении пресс-службы Мосстата.

Всего построено 46 672 новые квартиры (в том числе без учета квартир в жилых домах на участках для ведения садоводства). Общая площадь жилых домов составляет свыше 3,5 тысячи квадратных метров. Из них 131,7 тысячи «квадратов» на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.

«В сельской местности введено 1340,1 тысячи квадратных метров жилья, что составило 37,9 % от общего ввода, из них 98 тысяч квадратных метров – на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, построены населением в сельской местности», - говорится в сообщении.

Лидирующую позицию по вводу жилья занимали Одинцовский городской округ – 325,6 тысячи квадратных метров, Балашиха – 299,5 тысячи квадратных метров, Солнечногорск – 259 тысячи квадратных метров.

Общая площадь жилых домов без индивидуального строительства и без учета жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства, составила 1788,7 тысячи квадратных метров.

Среди них 64,9% приходилось на монолитные здания, 13,5% – на панельные, 1,8% – на каменные, 4,4% – на кирпичные, 0,8% – блочные и 14,6% – на прочие.

В январе-августе 2020 года средняя стоимость одного квадратного метра жилых домов (без индивидуального строительства) для застройщиков составила 46 900 рублей.