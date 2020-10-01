РИАМО - 1 окт. Продюсер Яна Рудковская и ее муж фигурист Евгений Плющенко снова стали родителями, у них родился сын, сообщает Федеральное агентство новостей.

В Insatgram Рудковская опубликовала фото с младенцем, Сашей Плющенко (Гном Гномычем) и мужем.

«Теперь у меня четыре сына и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко», — написала продюсер.

Сын звездных супругов появился на свет от суррогатной матери, так как Рудковская не могла родить по состоянию здоровья. Супруги долго искали девушку, которая сможет выносить ребенка.​