РИАМО - 1 окт. Продюсер Яна Рудковская и ее муж фигурист Евгений Плющенко снова стали родителями, у них родился сын, сообщает Федеральное агентство новостей.
В Insatgram Рудковская опубликовала фото с младенцем, Сашей Плющенко (Гном Гномычем) и мужем.
«Теперь у меня четыре сына и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко», — написала продюсер.
Сын звездных супругов появился на свет от суррогатной матери, так как Рудковская не могла родить по состоянию здоровья. Супруги долго искали девушку, которая сможет выносить ребенка.
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