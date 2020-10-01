РИАМО - 1 окт. Инспекторы эконадзора провели административное расследование по обращению жителей городского округа Мытищи, сообщивших о сбросе загрязняющих веществ с автозаправочной станции, расположенной в деревне Троице-Сельцо, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В ходе расследования факты подтвердились: с локальных очистных сооружений АЗС, принадлежащей компании «Торговый дом «Нефтьмагистраль», на рельеф местности сбрасывались неочищенные жидкие коммунальные отходы», - говорится в сообщении.

За это на компанию наложены два административных штрафа на общую сумму 150 тысяч рублей.

Это не первый случай нарушения этой организации. Ранее инспекторы эконадзора оштрафовали компанию за сброс стоков с АЗС, расположенной по Фряновскому шоссе в городском округе Щелково. Тогда залповый выброс неочищенных стоков произошел из-за халатности работников станции.