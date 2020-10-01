РИАМО - 1 окт. Депутат Государственной думы Оксана Пушкина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить информацию о преследовании Следственным комитетом отцов-одиночек, которые сотрудничали с суррогатными матерями, передает Газета.ru.

Речь идет о мужчинах, которые воспользовались услугами суррогатных матерей через столичные фирмы «Росюрконсалтинг» и «Европейские суррогатные технологии».

«Я уже направила депутатский запрос в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой разобраться с этой вопиющей ситуацией и проверить факт задержания и арестов по делу о торговле детьми», — рассказала депутат.

Пушкина подчеркнула, что в действиях мужчин, воспользовавшихся помощью суррогатных матерей, нет состава преступления. Таким образом мужчины просто реализуют свое конституционное право быть родителями и воспитывать детей.

«Необходимо признать, что право на отцовство является таким же естественным, как и право женщины на материнство. Кроме того, нужно понимать, что если одинокий мужчина воспользовался услугой вспомогательных репродуктивных технологий, то нет никаких доказательных оснований причислять его к нетрадиционной сексуальной ориентации», — заключила Пушкина.

Она также отметила, что такие действия создают опасный прецедент, ведь на таких сомнительных основаниях отобрать детей можно будет у кого угодно