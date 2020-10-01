РИАМО - 1 окт. Столичный парк «Зарядье» с четверга «Зарядье» начинает работать по зимнему графику, теперь павильоны и объекты парка работают до 20:00, сообщается на официальном сайте парка.

Также изменилось расписание сеансов медиакомплекса «Полет» и медиахолла 360. Подробное расписание сеансов можно посмотреть на сайте «Зарядье».

«Подземная парковка и общественные туалеты, как и раньше, работают круглосуточно», - говорится в сообщении.

В «Зарядье» высажено более 1 миллиона растений, в том числе редкие виды из Красной книги Московской области. Богатая ботаническая коллекция знакомит посетителей с природным многообразием всей страны. Наблюдения за сезонными изменениями в парке, флорой и фауной помогают следить за экологической ситуацией в регионе.