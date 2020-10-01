РИАМО - 1 окт. Москомстройинвест запустил свой официальный канал в мессенджере Telegram, там будут публиковать новости обо всех значимых событиях в сфере долевого строительства и изменениях в градостроительном законодательстве столицы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Подписчики смогут следить за достройкой проблемных объектов, а также за реализацией столичных жилых комплексов со всей инфраструктурой», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь столичной Градостроительно-земельной комиссии Анастасия Пятова.

Также канал будет наполняться важной информацией для строительных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории столицы.

Публиковать эксклюзивные материалы, фото и видео на канале будут ежедневно.

Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/komitet_invest. Официальные аккаунты Москомстройинвеста теперь есть Instagram, Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Twitter.