РИАМО - 1 окт. В Московской областной думе наградили лауреатов конкурса фильмов «Философия Великой Победы», всего наградили 10 авторов, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Конкурс стартовал в конце прошлого года и был приурочен к празднованию 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В жюри конкурса вошли зампредседателя Мособлдумы Игорь Чистюхин, председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов и глава комитета по местному самоуправлению Александр Наумов.

«Цели конкурса – это сохранение исторической памяти и формирование чувства сопричастности к истории нашей Родины среди молодежи. Всего мы получили 140 видеороликов со всей страны, которые подготовили молодые люди от 14 до 30 лет. Конкурсная Комиссия, в которую вошли депутаты Мособлдумы, представители общественных организаций, специалисты «Мособлкино» определила 10 лучших работ», - сказал Игорь Чистюхин.

Авторы лучших работ награждены ценными подарками от думы.

Лауреатами конкурса стали: Анастасия Грисюк (Павловский Посад), «Военная история одной семьи»; Мария Примачева (Королев), «Память не молчит…»; Даниил Иванов (Сергиев Посад), «Уроки войны. Наследники Великой Победы»; Павел Налимов и Алексей Шилов (Лыткарино), «Я помню»; Татьяна Обухова (Красногорск), «Видеоэкскурсия по материалам школьного музея имени Д. М. Карбышева»; Никита Сергеев (Подольск), «Потерянные войной»; Ульяна Медведева и Таисия Медведева (Орехово-Зуево), «Героические страницы семейного альбома»; Елизавета Ланенкина (Долгопрудный), «По земле героев»; Илья Юдин (Красногорск), «Интеллигент»; Евгений Ванюков (Серпухов), «А Коля вернется…?».

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>