РИАМО - 1 окт. В рамках проекта «Умная платежка» в Московской области теперь можно получить в электронном виде услугу по предоставлению субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Субсидию могут оформить те, кто зарегистрирован по месту жительства на территории Московской области, в случае, если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22% от совокупного дохода семьи.

«С начала года субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг оформили 186 тысяч человек», - отметила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Размер субсидии рассчитывается из размера региональных стандартов стоимости ЖКУ и стандартов нормативной площади жилого помещения: 33 квадратных метра занимаемой общей площади жилого помещения на одиноко проживающих граждан, 21 квадратный метр на каждого члена семьи, состоящей из двух человек или 18 квадратных метров на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.

Оформить получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг можно на региональном портале государственных и муниципальных услуг по ссылке.

Также заявление можно подать через личный кабинет лкк.мособлеирц.рф или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе главного меню «Заявление на получение субсидий на оплату ЖКУ».